Döms för ofredande efter grannkonflikt på Tjörn

En man i 45-årsåldern har dömts av Uddevalla tingsrätt för ofredande efter en konflikt mellan grannar på Tjörn.

Enligt tingsrätten uppstod konflikten sedan grannarna blivit oense i samband med att en fotboll sparkats mot ett staket.

Åklagaren gjorde gällande att mannen spottade mot sin granne, skrek ”sieg heil” och gjorde en Hitlerhälsning. Mannen förnekade brott och uppgav att han inte gjort det som påstods.

Tingsrätten trodde på målsäganden

Efter att ha hört den tilltalade, målsäganden och ett vittne bedömer tingsrätten att målsägandens berättelse får stöd av övrig bevisning i målet.

Domstolen anser därför att det är bevisat att mannen spottade mot sin granne och att agerandet var hänsynslöst och ägnat att kränka hennes frid på ett kännbart sätt. Han döms därför för ofredande.

Hitlerhälsning vägde in i straffet

Vid påföljdsbedömningen konstaterar tingsrätten att det är styrkt att mannen skrek ”sieg heil” och gjorde en Hitlerhälsning.

Domstolen bedömer att ett motiv till gärningen varit att kränka kvinnan på grund av hennes anknytning till familjemedlemmar med annan hudfärg eller annat etniskt ursprung. Detta har beaktats som en försvårande omständighet vid straffmätningen.

Döms till dagsböter

Mannen döms till 50 dagsböter om 450 kronor, totalt 22 500 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Domen kan överklagas.