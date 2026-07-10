Larm om ribbåt som tog in vatten – Räddningstjänsten larmades

Räddningstjänsten har larmats till hamnområdet i Rönnäng efter uppgifter om en ribbåt som initialt tar in vatten, men de kunde snabbt vända åter till station.
Larmet kom klockan 15:50 på fredagseftermiddagen.
Enligt de första uppgifterna har båten börjat ta in vatten och räddningstjänsten är på plats för att hjälpa till. Enligt positioneringe på larmet ska båten ligga vid bryggorna och inte i farlenden.
Räddningstjänst var framme och pratade med personerna på plats och kunde sedan snabbt lämna igen utan åtgärd.
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