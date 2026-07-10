Oj! Vilken sommarhelg!

Sommarsången på Mossholmen, familjeteater med Findus, Cellisten Philip Crawford i Valla kyrka och flera sommarutställningar väntar när STO-området går in i ännu en innehållsrik helg. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 10 juli

• kl. 15.30 – Vaiana (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.00 – Vaiana (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Lördag 11 juli

• kl. 13.30 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 15.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.15 – Backrooms (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Söndag 12 juli

• kl. 15.15 – Vaiana (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 17.45 – Vaiana (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Utställningar

SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2026

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 25 juli

Slöjdföreningen Jordhammar visar och säljer slöjd och konsthantverk. I utställningen finns hantverk, lotteri och lokal slöjd i samverkan med Vuxenskolan och Stenungsunds kommun.

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Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 24 juli

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

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Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, där tre serier visas med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.

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TJÖRN

Sommarsången på Mossholmen

Mossholmen • Fredag 10 juli kl. 19.00

Sommarsången bjuder in till livemusik i båthallen på Mossholmens Marina med musikal, opera, pop, jazz, storbandsmusik, klassiska pärlor och allsång.

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Philip Crawford, cello

Valla kyrka • Lördag 11 juli kl. 18.00

Cellisten Philip Crawford framför svit 1, 4 och 5 ur Johann Sebastian Bachs cellosviter för solocello i Valla kyrka.

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Trubadurkväll i Saltbaren

Saltbaren, Klädesholmen • Fredag 10 juli kl. 20.00

Niklas Carlsson gästar Saltbaren med en sommarkväll i Cornelis-anda, fylld av visor, berättelser och klassiker vid havet.

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Karl Nordströmdagen

Billströmska folkhögskolan, Kållekärr • Lördag 11 juli kl. 15.00

Karl Nordströmdagen firas med samling, smyckning av Carl Elds byst, fredsupprop, föredrag och födelsedagsfika.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Akvarellutställning

Kyrkans hus, Kållekärr • Fram till 12 juli

Gruppen Payne’s gray ställer ut akvareller i Kyrkans hus. Utställningen är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Tjörn och Röda Korset Tjörn.

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Jord, himmel och hav har öppen ateljé på Sundsby

Fårhuset, Sundsby säteri • Fram till 12 juli

Konst och hantverk visas i Fårhuset på Sundsby säteri under namnet Jord, himmel och hav.

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Kustkonst – sommar

Tjörn • Fram till 12 juli

Kustkonst samlar konstnärer och konstupplevelser på Tjörn under sommaren.

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Utställning: Therese Schroeder – fotobroderi

Valla församlingshem • Fram till 31 juli

Therese Schroeder visar fotobroderi i utställningen Urkraft. I anslutning till utställningen finns även våffelcafé och försäljning.

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AKVARELLUTSTÄLLNING

Tjörn • Fram till 31 juli

En akvarellutställning som visas under sommaren på Tjörn.

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Utställning: Catharina Charléz

Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti

Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Positivet

Tjörn • Fram till 5 augusti

En sommaraktivitet som pågår på Tjörn under juli och början av augusti.

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I målarens trädgård

Hjälteby • Fram till 8 augusti

Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.

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Tjörnslöjds sommarutställning

Bakugnsrummet, Sundsby Säteri • Fram till 9 augusti

Tjörnslöjd visar slöjd, hantverk och hemslöjd i traditionella och nyskapande former av bland annat trä, textil, keramik, metall och återbruk.

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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

I verkstaden kan både barn och vuxna testa att måla med akvarell under sommaren.

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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti

Tjörns hembygdsmuseum håller sommaröppet med lokal historia i genuin miljö.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.

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ORUST

Findus Flyttar Ut

Allmags Festplats, Stillingsön • Lördag 11 juli och söndag 12 juli kl. 11.00 och 14.00

Orusts Teaterförening presenterar sommarteater med Findus Flyttar Ut i samarbete med TeaterOrigo på Allmags Festplats.

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Henning till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 10 juli

Henning gästar Slussens Pensionat med musik från bland annat det hyllade albumet Cowboy från rymden.

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Fröken Elvis till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 11 juli

Fröken Elvis återvänder till Slussens Pensionat med Elvislåtar tolkade på svenska, stämsång, humor och flera instrument på scen.

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Utställningar

Båtvarv på Orust & båtmodeller

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Västkustens träbåtsförening visar fotografier och båtmodeller med koppling till Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.