Oj! Vilken sommarhelg!

Sommarsången på Mossholmen, familjeteater med Findus, Cellisten Philip Crawford i Valla kyrka och flera sommarutställningar väntar när STO-området går in i ännu en innehållsrik helg. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Fredag 10 juli
• kl. 15.30 – Vaiana (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 18.00 – Vaiana (Sv.Txt) (Eng.Tal)
Lördag 11 juli
• kl. 13.30 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 15.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 18.15 – Backrooms (Sv.Txt) (Eng.Tal)
Söndag 12 juli
• kl. 15.15 – Vaiana (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 17.45 – Vaiana (Sv.Txt) (Eng.Tal)
Utställningar
SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2026
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 25 juli
Slöjdföreningen Jordhammar visar och säljer slöjd och konsthantverk. I utställningen finns hantverk, lotteri och lokal slöjd i samverkan med Vuxenskolan och Stenungsunds kommun.
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Utställning: Ingeborg Enander
Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 24 juli
Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.
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Ines Sebalj – Mellan berg och hav
Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti
Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, där tre serier visas med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.
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TJÖRN
Sommarsången på Mossholmen
Mossholmen • Fredag 10 juli kl. 19.00
Sommarsången bjuder in till livemusik i båthallen på Mossholmens Marina med musikal, opera, pop, jazz, storbandsmusik, klassiska pärlor och allsång.
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Philip Crawford, cello
Valla kyrka • Lördag 11 juli kl. 18.00
Cellisten Philip Crawford framför svit 1, 4 och 5 ur Johann Sebastian Bachs cellosviter för solocello i Valla kyrka.
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Trubadurkväll i Saltbaren
Saltbaren, Klädesholmen • Fredag 10 juli kl. 20.00
Niklas Carlsson gästar Saltbaren med en sommarkväll i Cornelis-anda, fylld av visor, berättelser och klassiker vid havet.
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Karl Nordströmdagen
Billströmska folkhögskolan, Kållekärr • Lördag 11 juli kl. 15.00
Karl Nordströmdagen firas med samling, smyckning av Carl Elds byst, fredsupprop, föredrag och födelsedagsfika.
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Utställningar och pågående aktiviteter
Akvarellutställning
Kyrkans hus, Kållekärr • Fram till 12 juli
Gruppen Payne’s gray ställer ut akvareller i Kyrkans hus. Utställningen är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Tjörn och Röda Korset Tjörn.
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Jord, himmel och hav har öppen ateljé på Sundsby
Fårhuset, Sundsby säteri • Fram till 12 juli
Konst och hantverk visas i Fårhuset på Sundsby säteri under namnet Jord, himmel och hav.
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Kustkonst – sommar
Tjörn • Fram till 12 juli
Kustkonst samlar konstnärer och konstupplevelser på Tjörn under sommaren.
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Utställning: Therese Schroeder – fotobroderi
Valla församlingshem • Fram till 31 juli
Therese Schroeder visar fotobroderi i utställningen Urkraft. I anslutning till utställningen finns även våffelcafé och försäljning.
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AKVARELLUTSTÄLLNING
Tjörn • Fram till 31 juli
En akvarellutställning som visas under sommaren på Tjörn.
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Utställning: Catharina Charléz
Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti
Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.
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Positivet
Tjörn • Fram till 5 augusti
En sommaraktivitet som pågår på Tjörn under juli och början av augusti.
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I målarens trädgård
Hjälteby • Fram till 8 augusti
Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.
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Tjörnslöjds sommarutställning
Bakugnsrummet, Sundsby Säteri • Fram till 9 augusti
Tjörnslöjd visar slöjd, hantverk och hemslöjd i traditionella och nyskapande former av bland annat trä, textil, keramik, metall och återbruk.
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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti
I verkstaden kan både barn och vuxna testa att måla med akvarell under sommaren.
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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke
Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti
Tjörns hembygdsmuseum håller sommaröppet med lokal historia i genuin miljö.
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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Fram till 27 september
Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.
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ORUST
Findus Flyttar Ut
Allmags Festplats, Stillingsön • Lördag 11 juli och söndag 12 juli kl. 11.00 och 14.00
Orusts Teaterförening presenterar sommarteater med Findus Flyttar Ut i samarbete med TeaterOrigo på Allmags Festplats.
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Henning till Slussens Pensionat
Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 10 juli
Henning gästar Slussens Pensionat med musik från bland annat det hyllade albumet Cowboy från rymden.
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Fröken Elvis till Slussens Pensionat
Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 11 juli
Fröken Elvis återvänder till Slussens Pensionat med Elvislåtar tolkade på svenska, stämsång, humor och flera instrument på scen.
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Utställningar
Båtvarv på Orust & båtmodeller
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti
Västkustens träbåtsförening visar fotografier och båtmodeller med koppling till Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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