Törstig tjuv stal flaska från Systembolaget

Stenungsund

En kvinna stal en flaska med innehåll från Systembolaget i Stenungsund på fredagskvällen. Med personalen efter lämnade hon butiken.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 10 juli 2026 21:10

Händelsen inträffade vid 18.51.

Enligt polisen uppgifterna passerade kvinnan kassan med en flaska med innehåll utan att betala och sprang därefter från butiken.

Personal försökte stoppa tjuven

Butikspersonal sprang efter och försökte stoppa kvinnan, men utan resultat.

En anmälan om ringa stöld har upprättats via Polisens kontaktcenter (PKC).

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