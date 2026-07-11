JUST NU: Drunkningslarm vid Svanesundsbadet

Räddningstjänst, ambulans och helikopter har larmats till Svanesundsbadet på Orust efter ett drunkningslarm.
Larmet kom klockan 14.36. Händelsen är klassad som ett drunkningstillbud i kommunalt vatten och har högsta prioritet.
Enligt de första uppgifterna är en SAR-helikopter på väg till platsen för att bistå i räddningsinsatsen.
Det är i nuläget oklart vad som har inträffat och vilket skadeläge den eller de drabbade har.
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