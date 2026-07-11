JUST NU: Problem med vattentrycket i Henån med omnejd

Flera boende i Henån med omnejd på Orust rapporterar om dåligt tryck i kranarna eller att vattnet har försvunnit helt.
Felsökning pågår för att lokalisera orsaken till störningen och åtgärda problemet.
Det är i nuläget oklart hur många abonnenter som berörs eller när vattenleveransen kan fungera normalt igen.
Texten uppdateras.
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