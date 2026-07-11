Räddningspådrag efter drunkningstillbud utanför Kaurö

Räddningstjänst, Sjöräddningen och andra räddningsresurser har larmats till Kråkefjord utanför Kaurö efter ett drunkningstillbud.
Enligt de första uppgifterna har en man hamnat i vattnet. Personen ska befinna sig i en ström och ett omfattande räddningspådrag pågår.
En SAR-helikopter deltar i räddningsinsatsen tillsammans med övriga enheter.
Vid klockan 14.30 har personen plockats upp av en segelbåt i området. Räddningsenheter är kvar för eventuell assistans.
Personen är vaken och talbar.
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