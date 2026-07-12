JUST NU: Nära 700 kunder utan ström på Tjörn

Tjörn

Ett strömavbrott har inträffat på delar av Tjörn. Felsökning och omkoppling pågår.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 12 juli 2026 10:21

Avbrottet började klockan 10.09 och som mest har 692 kunder varit utan el.

Ellevios driftledning och fälttekniker arbetar med felsökning och för att återställa strömmen så snart som möjligt. Under arbetet kan strömmen komma och gå.

Det är i nuläget oklart vad som orsakat avbrottet eller när samtliga kunder kan ha fått tillbaka strömmen.

Delar av området som berörs av söndagens strömavbrott på Tjörn. Karta: Ellevio.

Texten uppdateras.

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