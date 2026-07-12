Person till sjukhus efter räddningsinsats vid Pater Noster

Tjörn

En person fördes till sjukhus efter att ha fallit överbord från en segelbåt vid Pater Noster på söndagskvällen. En omfattande räddningsinsats sattes in innan personen kunde lokaliseras.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 12 juli 2026 21:48 | Uppdaterad: 12 juli 2026 22:50

Larmet kom vid 21.30 sedan en person fallit överbord från en segelbåt i området kring Pater Noster. Enligt uppgifter saknade personen flytväst.

Sjöräddningssällskapet, räddningstjänsten, Sjöfartsverkets SAR-helikopter, polis, lotsbåt och Kustbevakningen deltog i insatsen. Även allmänheten bidrog i sökandet efter att larmet gått ut via radio.

Personen hittades i vattnet

Vid 21.50 anträffades personen i vattnet. Personen vinschades upp av SAR-helikoptern och fördes därefter till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vaken och talbar

Enligt JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen, var personen vaken och talbar när transporten till sjukhuset påbörjades.

– Vi hade många resurser kopplade till ärendet, bland annat fyra sjöräddningsenheter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, lotsen, polisbåt samt allmänhet som engagerade sig när larmet gick ut på radion, uppger JRCC till NYHETERsto.

Efter räddningsinsatsen eskorterades segelbåten in mot Marstrand. Polis, Kustbevakningen och två båtar från Sjöräddningssällskapet följde med under färden.

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