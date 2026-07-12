JUST NU: Tre personer begärs häktade efter mordet vid Hawaii badplats

Tre personer har begärts häktade misstänkta för mord och försök till mord efter det dödliga våldet vid Hawaii badplats i Stenungsund tidigare i veckan. Det uppger Göteborgs-Posten.

Det var under natten mot torsdagen som ett bråk uppstod vid badplatsen. Ett tiotal personer ska ha befunnit sig på platsen.

Två män i 20-årsåldern skadades med ett vasst föremål och fördes till sjukhus. Den ena mannen avled senare av sina skador. Den andre mannens skador har tidigare uppgetts inte vara livshotande.

Tre begärs häktade

Totalt har fyra personer varit anhållna misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket.

Åklagaren har nu begärt tre av dem häktade. Den fjärde personen har släppts på fri fot, men misstankarna mot personen kvarstår.

Enligt åklagare bedöms misstankarna mot den person som inte begärs häktad inte längre nå upp till sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden som normalt krävs för häktning.

Uppgifter om nödvärn

Enligt uppgifter till Göteborgs-Posten har de misstänkta gjort gällande att de agerade i nödvärn under ett tumult.

Uppgifterna är de misstänktas inställning till händelsen och har ännu inte prövats av domstol.

Det är fortfarande oklart vad som utlöste bråket.

Målsägandena tillhörde samma sida

Enligt åklagaren var de två skadade männen målsägande och inte misstänkta. Utredningen tyder på att de befann sig på samma sida i den konflikt som uppstod, medan de misstänkta kopplas till den andra gruppen.

Häktningsförhandlingarna hålls under söndagen.