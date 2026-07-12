Kommunen tar över paddelhall – Blir ny idrottshall

Kållekärr kan få en ny samlingsplats för idrott och föreningsliv. Tjörns Bostads AB har tagit över ägandet av den tidigare paddelhallen och vill utveckla den till en flexibel idrottshall för flera olika verksamheter.

Text: Mikael Berglund Dela

Den tidigare paddelhallen i Kållekärr har fått en ny ägare. Det är det kommunala bostadsbolaget Tjörns Bostads AB, TBAB, har tagit över fastigheten med ambitionen att skapa en idrottshall som kan användas av både föreningar, skolan och andra aktörer.

Enligt TBAB finns det sedan länge ett behov av fler lokaler för idrott och fysisk aktivitet på Tjörn. Hallen i Kållekärr är den enda fullstora idrottshallen utanför Häggvall, vilket gör den till en viktig resurs för kommunen.

Dialog innan verksamheten startar

Innan hallen tas i bruk kommer TBAB att föra dialog med bland annat föreningslivet och skolan för att utforma verksamheten. En fråga som ska utredas är vilket golv som bäst kan möta behoven hos olika idrotter och aktiviteter.

Fastigheten har dessutom gott om parkeringsplatser och är utrustad med laddplatser för elbilar.

Fokus på låg energiförbrukning

Byggnaden beskrivs också som energieffektiv. Enligt TBAB används teknik som återvinner värme, vilket bidrar till en låg energiförbrukning samtidigt som hallen håller ett jämnt och behagligt inomhusklimat året om.

I anläggningen finns även omklädningsrum och duschar, vilket gör att hallen är väl förberedd för olika typer av idrotts- och träningsverksamhet.

Fortsatt padel under sommaren

Övertagandet sker 1 september, så fram till mitten av augusti bedrivs padelverksamhet som vanligt.