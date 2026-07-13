Flera drunkningstillbud i STO i helgen – Svenska Livräddningssällskapet råd och tips

Mitt i högsommaren fylls badplatserna i STO-området av badgäster. Samtidigt har flera allvarliga drunkningstillbud inträffat i vårt närområde de senaste dagarna – och nu uppmanar Svenska Livräddningssällskapet alla att tänka ett extra varv innan de ger sig ut i vattnet.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära statistik visar att åtta personer omkom i drunkningsolyckor i Sverige under juni. Det är färre än samma månad förra året, men organisationen betonar att drunkning fortfarande är en av sommarens största olycksrisker och att juli brukar vara den mest olycksdrabbade månaden. Totalt har 22 personer omkommit i drunkningsolyckor hittills under året.

Tre larm på en helg i vårt område

Även lokalt har räddningstjänst, Kustbevakning, sjöräddning och frivilliga SMS-livräddare haft en intensiv helg.

Under lördagen larmades räddningsresurser till ett drunkningstillbud utanför Kaurö, i det fallet slutade insatsen bra men bara några minuter senare kom nästa larm om ett drukningstillbud vid Svanesunds badplats. Här avled tyvärr en kvinna, trots snabb instas. På söndagen genomfördes en omfattande sjöräddningsinsats efter att en person fallit överbord från en segelbåt vid Pater Noster. Personen kunde räddas ur vattnet och fördes till sjukhus.

Totalt handlar det om tre drunkningstillbud i vårt bevakningsområde under helgen.

Släpp mobilen och håll uppsikt

Vid bad med barn räcker det inte att befinna sig i närheten. En olycka kan inträffa snabbt och utan höga rop eller tydliga tecken på att någon är i fara.

Lägg därför undan mobilen och ha ständig uppsikt över barn som befinner sig i eller nära vattnet. Små barn bör alltid vara inom en vuxens räckhåll, även på grunt vatten och vid välbesökta badplatser.

Den som ansvarar för barnens säkerhet bör undvika sådant som tar uppmärksamheten från vattnet. Ett kort telefonsamtal, ett meddelande eller en stund framför skärmen kan vara tillräckligt för att missa att något händer.

TIPS OCH RÅD: Tänk på detta vid bad och båtliv

Inför resten av sommaren uppmanar Svenska Livräddningssällskapet alla att:

✓ Aldrig bada ensam

✓ Ha barn på armlängds avstånd i och vid vattnet

✓ Använda flytväst vid båtliv och paddling

✓ Undvika alkohol i samband med bad och båtliv

✓ Simma längs stranden i stället för rakt ut

✓ Larma 112 direkt om någon hamnar i nöd.

Flytvästen är en billig livförsäkring

Lika självklart som det är att använda säkerhetsbälte i bilen bör det vara att bära flytväst i båten. Flytvästen är en av de enklaste och billigaste livförsäkringarna som finns.

Den ska vara påtagen under hela färden och ha rätt storlek för den som använder den. Det räcker inte att flytvästarna ligger undanstoppade i båten om en olycka plötsligt inträffar.

Saknas flytvästar till någon i sällskapet finns det på flera håll möjlighet att låna eller hyra genom en flytvästdepå.

Här finns flytvästdepåer

På Tjörn går det att hyra flytvästar genom Tjörns kundcenter i kommunhuset. Där finns storlekar från cirka tre kilo upp till över 70 kilo samt flytvästar för hundar. En deposition tas ut och återbetalas när västen lämnas tillbaka i tid, hel, ren och i gott skick.

På Orust finns en flytvästdepå vid ST1 i Svanesund, där flytvästar kan lånas eller hyras under en kortare period.

I Stenungsund finns för närvarande ingen flytvästdepå.

”Det går fortare än man tror”

När temperaturen stiger söker sig allt fler till havet och badplatserna. Samtidigt påminner Svenska Livräddningssällskapet om att många olyckor sker snabbt och ofta utan att omgivningen uppfattar att någon är i nöd.

Organisationen lyfter särskilt fram vikten av att aldrig bada ensam, att använda flytväst vid båtliv och att alltid ha uppsikt över barn – även på grunda badplatser.