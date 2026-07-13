Framtiden för Pilane oviss – Skulpturparken kan tvingas lämna Tjörn

Skulptur i Pilane har under närmare två decennier utvecklats till ett av Tjörns mest uppmärksammade besöksmål. Nu är framtiden osäker sedan marken vid Pilane gravfält har tagits upp i Statens fastighetsverks plan för möjliga avyttringar.
Verksamheten bedrivs på arrenderad mark och det nuvarande avtalet löper till årsskiftet 2029/2030. Osäkerheten kring det framtida ägandet gör det svårt för skulpturparken att planera långsiktigt och investera i nya byggnader och besöksfunktioner.
Staten utreder markens framtid
Statens fastighetsverk har inlett en utredning om fastigheten Pilane 1:25 kan och bör säljas. Myndigheten har också tagit kontakt med Tjörns kommun och andra offentliga aktörer för att undersöka om det finns intresse av att ta över marken.
Att fastigheten finns med i avyttringsplanen innebär inte att en försäljning redan är beslutad. Utredningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och kan ta lång tid.
Kan behöva lämna området
Skulpturparkens byggnader och installationer är utformade för att kunna monteras ned och flyttas. Det gäller bland annat entrébyggnaden och flera av konstverken.
Om ett långsiktigt avtal inte kan nås kan verksamheten därför behöva lämna platsen. Det finns samtidigt inga uppgifter om att en flytt är beslutad eller vart skulpturparken i så fall skulle ta vägen.
Utvecklingen hålls tillbaka
Det har under en längre tid funnits planer på att utveckla besöksmålet med bland annat bättre toaletter, en utställningssal och ett större besökshus. Sådana investeringar är svåra att genomföra när verksamheten inte äger marken och saknar garantier för hur länge den kan vara kvar.
Den nuvarande anläggningen är därför till stor del uppbyggd för att kunna tas bort utan permanenta ingrepp i området.
Ett välbesökt konst- och kulturlandskap
Den första utställningen i Pilane öppnade 2007. Sedan dess har internationellt kända konstnärer ställt ut i det havsnära kulturlandskapet på nordvästra Tjörn.
Under ett av pandemiåren noterades över 100 000 besökare under en säsong. Området är också ett fornlämningsområde med ett stort antal lämningar från järnåldern och spår från stenåldern.
Pilane gravfält är öppet året runt som natur- och kulturmiljö. Den årliga skulpturutställningen pågår normalt från mitten av maj till slutet av september.
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