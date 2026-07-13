Här är de häktade efter knivdådet vid Hawaii badplats

Tre personer har häktats på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord efter det dödliga våldet vid Hawaii badplats på Stenungsön. De misstänkta är 18, 19 och 20 år gamla och åklagaren har fått rätt att belägga dem med omfattande restriktioner under häktningstiden.

Natten mot torsdagen utbröt ett bråk vid badplatsen där två män i 20-årsåldern skadades med ett vasst föremål. Den ena mannen avled senare av sina skador, medan den andre vårdades på sjukhus.

Här är de tre misstänkta

Enligt de häktningsframställningar som lämnats in till Vänersborgs tingsrätt begärs följande personer häktade:

En 20-årig man, folkbokförd i Stenungsund, misstänkt för mord och försök till mord.

En 18-årig man, folkbokförd i Stenungsund, misstänkt för mord och försök till mord.

En 19-årig man med dubbla medborgarskap, utan registrerad adress i Sverige, misstänkt för mord och försök till mord.

Samtliga misstänks på sannolika skäl för både mord och försök till mord. Häktningsförhandlingarna hölls under söndagen.

Åklagaren begär restriktioner

I samtliga tre häktningsframställningar begär åklagaren även att de misstänkta ska beläggas med restriktioner.

Det innebär att åklagaren vill kunna begränsa deras kontakter med omvärlden under häktningstiden. Restriktionerna omfattar bland annat samsittning med andra intagna, gemensam vistelse, besök, elektronisk kommunikation och försändelser som brev. Syftet är att minska risken för att utredningen påverkas.

Fjärde misstänkt försattes på fri fot

Totalt anhölls fyra personer efter händelsen. En av dem har senare släppts på fri fot, men misstankarna mot personen har inte avskrivits.

Enligt åklagaren bedöms misstankarna mot den personen inte längre nå upp till sannolika skäl, vilket är den misstankegrad som normalt krävs för att en person ska kunna häktas.