JUST NU: Buss och lastbil i kollision på E6 – Stort räddningspådrag

En trafikolycka med flera fordon har inträffat på E6 i Stenungsund. Enligt de första uppgifterna är det en buss och en lastbil som kolliderat.

Larmet kom klockan 18:49. Olyckan har skett strax norr om Stenungsundsmotet i riktning mot Uddevalla.

-Trafikolycka mellan en buss och en lastbil, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räddningstjänsten och ambulans är på väg till platsen. Ett 20-tal passagerare ska ha befunnit sig ombord på bussen. Det finns ännu inga uppgifter om skadeläget.

-Det är många människor från bussen som står vid sidan av vägen, uppger ett vittne på plats till NYHETERsto.

Räkna med begränsad framkomlighet alternativt avstängd väg.

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