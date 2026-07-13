JUST NU: Buss och lastbil i kollision på E6 – Stort räddningspådrag

En trafikolycka med flera fordon har inträffat på E6 i Stenungsund. Enligt de första uppgifterna är det en buss och en lastbil som kolliderat.
Larmet kom klockan 18:49. Olyckan har skett strax norr om Stenungsundsmotet i riktning mot Uddevalla.
-Trafikolycka mellan en buss och en lastbil, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räddningstjänsten och ambulans är på väg till platsen. Ett 20-tal passagerare ska ha befunnit sig ombord på bussen. Det finns ännu inga uppgifter om skadeläget.
-Det är många människor från bussen som står vid sidan av vägen, uppger ett vittne på plats till NYHETERsto.
Räkna med begränsad framkomlighet alternativt avstängd väg.
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