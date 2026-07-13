Premiär för stor bakluckeloppis vid Tjörnbro Arena

Tjörnbro Arena blir på torsdag den 16 juli plats för en helt ny sommarkvällsloppis. För första gången arrangeras en bakluckeloppis på området, där över 150 säljplatser väntar och arrangören räknar med ett stort publikintresse.

Text: Mikael Berglund Dela

Bakom satsningen står Bagageloppis, som arrangerar bakluckeloppisar på flera platser i Västsverige. Nu gör konceptet premiär på Tjörnbro Arena, där besökare får möjlighet att fynda bland allt från kläder och leksaker till möbler, samlarföremål, vintage och andra second hand-prylar.

Förväntar sig stor uppslutning

Loppisen håller öppet mellan klockan 15.00 och 19.00. Arrangören uppger att området har plats för över 150 säljare och hoppas att premiären ska locka tusentals besökare.

För den som vill sälja finns fortfarande möjlighet att boka en plats och sälja direkt från bilen eller med egen uppställning.

Mer än bara loppis

Besöket kan kombineras med flera av Tjörnbro Arenas övriga aktiviteter. Under loppisen håller restaurangen öppen med pizza och grillning, samtidigt som poolområdet är öppet för den som vill ta ett dopp under sommarkvällen.

Med gott om parkeringsplatser och närhet till kollektivtrafik hoppas arrangörerna att premiären ska bli starten på ett återkommande evenemang på Tjörn.