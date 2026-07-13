Trafikolycka vid Tjörnbron – En person till sjukhus

En olycka med en motorcykel inträffade på måndagseftermiddagen vid Källöbron, nära Tjörnbron länsväg 160 i riktning mot Stenungsund. En person följer med ambulansen för vård.

Larmet kom strax före klockan 16.

Olyckan har skett precis i svängen mellan Tjörnbron och Källösundsbron. Vägen är avstängd i båda riktningarna under räddningsinsatsen.

Ambulans larmades till platsen. En person åker med för kontroll och vård av okända skador.

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Bilister vänder

I samband med olyckan har långa köer bildats och det kommer rapporter om att bilister vänder. Man riskerar då att möta blålusresurser och bärgare som försöker ta sig fram och från olycksplatsen.

Klockan 16:30 var man klara på platsen och trafiken började släppas på, men med långs restköer till följd av tidigare olycka.

En anmälan är skriven gällande en anpassat avstånd till framförvande är skriven.