Åtalas för olovlig körning med lastbil på Tjörn

En man i 35-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för olovlig körning efter att ha kört lastbil i Skärhamn utan behörighet. Enligt åtalet saknade mannen rätt körkortsbehörighet vid tillfället. Åklagaren yrkar på dagsböter på 12 900 kronor.
Enligt stämningsansökan ska körningen ha skett i maj i Skärhamn. Åklagaren menar att mannen medvetet körde lastbilen trots att han saknade behörighet för fordonet.
Åklagaren hänvisar till flera bevis
Som bevisning åberopar åklagaren bland annat polisens anmälan, fordonsuppgifter, körkortsuppgifter och mannens egna uppgifter från förundersökningen. Enligt åklagaren visar körkortsuppgifterna att mannen saknade behörighet vid tidpunkten för körningen.
Böter föreslås
Målet har handlagts enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål och kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagaren föreslår att påföljden ska bli 30 dagsböter om 430 kronor, vilket motsvarar totalt 12 900 kronor.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.