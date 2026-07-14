Åtalas för olovlig körning med lastbil på Tjörn

En man i 35-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för olovlig körning efter att ha kört lastbil i Skärhamn utan behörighet. Enligt åtalet saknade mannen rätt körkortsbehörighet vid tillfället. Åklagaren yrkar på dagsböter på 12 900 kronor.

Enligt stämningsansökan ska körningen ha skett i maj i Skärhamn. Åklagaren menar att mannen medvetet körde lastbilen trots att han saknade behörighet för fordonet.

Åklagaren hänvisar till flera bevis

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat polisens anmälan, fordonsuppgifter, körkortsuppgifter och mannens egna uppgifter från förundersökningen. Enligt åklagaren visar körkortsuppgifterna att mannen saknade behörighet vid tidpunkten för körningen.

Böter föreslås

Målet har handlagts enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål och kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagaren föreslår att påföljden ska bli 30 dagsböter om 430 kronor, vilket motsvarar totalt 12 900 kronor.