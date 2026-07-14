Åtalas för olovlig körning med motorcykel på Orust

Orust
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En 25-årig man har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för olovlig körning efter att enligt åtalet ha kört motorcykel på Orust utan rätt körkortsbehörighet. Mannen erkänner brottet.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 14 juli 2026 18:00

Enligt stämningsansökan ska körningen ha skett tidigare i juli på Orust.

Åklagaren menar att mannen körde en motorcykel trots att hans körkort inte gav behörighet för den aktuella fordonstypen.

Erkänner brottet

I förundersökningen har mannen erkänt gärningen. Som bevisning åberopar åklagaren bland annat polisens anmälan, körkortsuppgifter, fotografier av motorcykeln och mannens egna uppgifter.

Yrkar på dagsböter

Målet har handlagts enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål. Åklagaren föreslår att påföljden ska bli 30 dagsböter om 450 kronor, vilket motsvarar totalt 13 500 kronor.

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