Delfiner dök upp vid Tjörnbron – Följde båten under fisketuren

Delfiner gjorde John och Dennis sällskap under fisketuren. Foto: Privat

Det som började som en vanlig fisketur efter makrill blev ett minne för livet för John och Dennis från Stenungsund. Efter en lyckad morgon utanför Mollösund fick de senare oväntat sällskap av två delfiner vid Tjörnbron.

Tisdagsmorgonen inleddes med makrillfiske utanför Mollösund.

– Det mest exotiska vi såg där var tumlare, skrattar John och Dennis.

Men dagens största naturupplevelse väntade några timmar senare.

Två delfiner intill båten

När de vid lunchtid fiskade i området vid Tjörnbron dök plötsligt två delfiner upp alldeles intill båten.

– De rörde sig vid och under båten. Vi trodde först att det var tumlare, men sedan såg vi att det var delfiner, berättar de.

Under en stund simmade delfinerna tätt intill båten och bjöd på en ovanlig uppvisning i det lugna vattnet.

En kanondag på sjön

Förutom det oväntade mötet med delfinerna blev fisketuren också lyckad.

– Jo då, det blev gott om makrill också. Det har varit en kanondag så här långt, säger John och Dennis.

Fler observationer i Bohuslän

Under den senaste tiden har flera observationer av delfiner gjorts längs Bohuskusten. Djuren har bland annat setts i Havstensfjorden, Byfjorden och nu även vid Tjörnbron.

Delfiner är ovanliga i svenska kustvatten, men enstaka individer eller mindre grupper kan ibland söka sig in längs Bohuskusten under sommaren.