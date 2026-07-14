Två bilar kolliderade i Tegneby

Två personbilar har kolliderat på väg 740 mellan Tegneby och Göksäter, i höjd med ”Köpkrysset”. Vägen var avstängd under räddnings- och bärgningsarbetet.

Räddningstjänst och ambulans har larmats till platsen. Även polisen är meddelade.

– En bil är på körbanan och den andra på ett gärde, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.

Inga personskador

Klockan 16:25 lämnade ambulans platsen efter att ha tittat till inblandade. Ingen var i behov av att följa med för akutvård.

Det var begränsad framkomlighet på olycksplatsen under räddning- och bärgningsarbetet.

Klockan 16:40 var en bil bärgad, den andra bilen på gärdet kommer bärgas senare.