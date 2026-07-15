Åtalas för miljöbrott efter eldning av avfall – Yrkar på dagsböter på 12 000 kronor

En man i 50-årsåldern har åtalats för miljöbrott efter en eldning på en fastighet i södra Stenungsund. Enligt åklagaren ska han ha eldat avfall, bland annat plast, vilket ledde till kraftigt förorenad aska med mycket höga halter av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Enligt stämningsansökan inträffade händelsen sommaren 2024 på en fastighet i kommunens södra delar.

Åklagaren menar att mannen genom oaktsamhet orsakat utsläpp till luften av ämnen som typiskt sett kan vara skadliga för människor, djur och växter.

Analys visade höga halter av dioxiner

Utredningen bygger bland annat på provtagning av aska från eldningen i en sluten tunna.

Analyserna visar enligt åtalet att askan var extremt förorenad av dioxiner. Dessutom uppmättes kraftigt förhöjda halter av tungmetaller som koppar, antimon, kadmium och bly.

Erkänner händelsen – inte brott

Mannen har i förhör bekräftat händelseförloppet, men varken erkänt eller förnekat brott.

Åklagaren har föreslagit att påföljden ska bli 40 dagsböter om 300 kronor, vilket motsvarar totalt 12 000 kronor.

Ett tidigare strafföreläggande med samma påföljd har inte godkänts, vilket innebär att ärendet nu prövas av Uddevalla tingsrätt.