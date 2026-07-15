Åtta personer misstänks efter mordet vid Hawaii badplats – Fem anhållna i sin frånvaro

Stenungsund

Utredningen efter mordet och mordförsöket vid Hawaii badplats i Stenungsund har utvidgats. Utöver de tre personer som redan sitter häktade misstänks ytterligare fem personer för inblandning i händelsen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 15 juli 2026 11:04 | Uppdaterad: 15 juli 2026 11:22

De fem personerna är anhållna i sin frånvaro, vilket innebär att åklagaren har beslutat att de ska frihetsberövas när de påträffas.

Många vittnen återstår att höra

Händelsen inträffade natten till torsdag den 9 juli. En person avled och en annan skadades i samband med våldet vid badplatsen.

Tre personer är sedan tidigare häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord.

Enligt senior åklagare Sonja Seligmann, som leder förundersökningen, finns det många vittnen till händelsen.

– Det finns många vittnen till händelsen och det återstår många förhör att hålla samt fortsatt genomgång av övrigt bevismaterial, säger hon.

Åklagaren lämnar inga fler uppgifter

Förundersökningen fortsätter med vittnesförhör och genomgång av övrig bevisning. Åklagaren uppger att det i nuläget inte finns mer information att lämna.

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