Gemensam insats på sjön – En person misstänks för sjöfylleri

Polisen i Södra Fyrbodal har under dagen genomfört en gemensam kontrollinsats med Kustbevakningen i vattnen kring Stenungsund, Tjörn och Orust. Många båtförare kontrollerades och en person lagfördes för sjöfylleri.

Ytterligare en person lämnade ett positivt utandningsprov, men alkoholhalten låg strax under den straffbara gränsen.

Kontrollerna genomfördes under en av årets varmaste dagar, när många semesterfirare sökt sig ut på sjön och båttrafiken varit omfattande.

Samma promillegräns som på land

Den fasta gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille i blodet, vilket motsvarar 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft. Gränsen gäller båtar som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter långt.

Reglerna omfattar inte bara den som kör båten. Även andra personer ombord kan dömas om de har en uppgift som är av stor betydelse för att båten ska kunna framföras säkert.

Även förare av mindre eller långsammare båtar kan göra sig skyldiga till sjöfylleri om de är så påverkade att båten inte kan framföras på ett säkert sätt. Vid en alkoholhalt på 1,0 promille eller mer bedöms brottet normalt som grovt sjöfylleri.

Kontroller kan göras utan misstanke

Polisen och Kustbevakningen får genomföra slumpmässiga nykterhetskontroller på de båtar som omfattas av den fasta promillegränsen. Syftet är att förebygga olyckor och upptäcka alkoholpåverkade förare innan något inträffar.