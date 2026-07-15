Bevattningsförbud i hela Orust kommun

Orust kommun har infört bevattningsförbud i hela kommunen på grund av låga vattennivåer. Det kommunala dricksvattnet ska tills vidare i första hand användas till mat, dryck och personlig hygien.

Förbudet gäller alla som är anslutna till det kommunala vattennätet. Den som har egen brunn omfattas inte, men kommunen uppmanar även privata brunnsägare att vara sparsamma med vattnet.

Det här gäller vid bevattningsförbud

Kommunalt dricksvatten får inte användas för att vattna gräsmattor eller trädgårdar med slang eller vattenspridare. Det är inte heller tillåtet att fylla pooler, tvätta bilen eller rengöra fasader med kommunalt vatten.

– Vi ber alla att hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Vi återkommer med mer information så snart vi har en uppdatering om läget, uppger Orust kommun på sin hemsida.