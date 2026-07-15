Larm om befarad brand i Kalseröd

Räddningstjänsten larmats larmades på onsdagskvällen till Kalseröd på Orust efter uppgifter om en befarad brand ute i det fria.
Larmet kom klockan 22:44
-Det är någon som ringer in om en befarad brand som man ser, men känner samtidigt ingen röklukt. Räddningsstyrkor är på väg till platsen för kontroll och eventuell åtgärd, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.
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