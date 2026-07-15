Trafikolycka vid Nösnäsmotet – Långa köer mot Tjörnbron

En trafikolycka har inträffat vid Nösnäsmotet norra, i Stenungsund. Två personbilar har kolliderat vid stopplikten sedan en bil kört in i en framförvarande bil bakifrån.
Trafikolyckan inträffade vid klockan 12:50 på onsdagen.
Olyckan har inte föranlett något larm till räddningstjänst, polis eller ambulans och det finns inga uppgifter om personskador.
Det är vackert väder vilket betyder sedvanliga långa köer mot Tjörnbron från fastlandet och framkomligheten är begränsad från flera håll, trafikolyckan påverkar ytterligare.
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