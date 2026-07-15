Kraftig minskning av stölder av båtmotorer i väst

Antalet anmälda stölder av båtmotorer har minskat kraftigt i Polisregion Väst. Från årsskiftet till den 13 juli registrerades 34 stölder, jämfört med 85 under samma period förra året – en minskning med 60 procent.

Text: Mikael Berglund Dela

Den positiva utvecklingen fortsätter därmed under båtsäsongen. I början av maj rapporterade polisen att antalet stölder i Polisregion Väst där Västra Götaland och Halland ingår hade minskat från 60 till 16 under årets första månader, vilket då motsvarade en nedgång på 73 procent.

281 stölder i hela landet

I hela Sverige hade 281 stölder av båtmotorer anmälts fram till den 13 juli. Siffrorna redovisas av Polisen Båtsamverkan Väst, som arbetar tillsammans med båtägare, klubbar och hamnar för att förebygga stölder.

Märkning och spårning tros ha betydelse

Polisen har tidigare pekat på flera möjliga förklaringar till minskningen. Fler båtägare märker sina motorer och använder spårsändare, samtidigt som bevakningen i hamnar har förbättrats.

Även informationsutbyte mellan svenska och utländska myndigheter lyfts fram som en viktig del i arbetet mot internationella stöldnätverk.

Utvecklingen syns även över en längre tidsperiod. Enligt Sveriges Radio hade 215 båtmotorer stulits i Västsverige från årets början fram till försommaren 2017. Under motsvarande period 2026 var antalet 26.

Fortsatt risk under vår och höst

Trots minskningen uppmanas båtägare att fortsätta vara vaksamma. Stölderna brukar öka i början och slutet av båtsäsongen, när båtar ofta står mer obevakade vid bryggor eller på uppställningsplatser.

Thomas Andersson, regionalt ansvarig för Båtsamverkan.

Polisens råd är bland annat att märka motor och utrustning, använda spårsändare, se till att området är upplyst och ordna tillsyn tillsammans med andra båtägare. Det är också viktigt att spara motor- och skrovnummer, eftersom uppgifterna behövs för att stöldgods ska kunna identifieras.