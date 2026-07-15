Kvinna döms för grovt rattfylleri i Kållekärr

En kvinna i 35-årsåldern från Stenungsund döms för grovt rattfylleri efter att ha kört bil i Kållekärr på Tjörn alkoholpåverkad.
Händelsen inträffade i maj 2026.
Kvinnan hade 0,68 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar omkring 1,4 promille i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,50 milligram per liter utandningsluft, motsvarande 1,0 promille.
Kvinnan erkände brottet. Uddevalla tingsrätt dömer henne till skyddstillsyn och 40 timmars samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts skulle straffet ha blivit en månad.
Domstolen bedömer att en frivårdspåföljd är tillräcklig, bland annat eftersom alkoholhalten understeg 0,75 milligram per liter och kvinnan bedömts lämplig för samhällstjänst.
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