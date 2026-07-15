Mordutredning i Stockholm ledde till vapenbrott i Stenungsund – 25-åring döms

En mordförsöksutredning i Stockholmsområdet ledde polisen till en mobiltelefon med en film där en man från Stenungsund hanterade ett pistolliknande vapen. Nu döms mannen, som är i 25-årsåldern, till två års fängelse för vapenbrott. Däremot frias han från åtalet om grovt vapenbrott och utvisas inte.

Vapenutredningen tog sin början när polisen gick igenom en mobiltelefon som tagits i beslag i en annan brottsutredning. Den nu dömde mannen var inte misstänkt i det ärendet utan hördes som vittne.

På den omkring 48 sekunder långa filmen syns mannen sitta i förarsätet på en bil parkerad utanför sin bostad i Stenungsund. Med handskar på händerna hanterar han ett pistolliknande vapen, gör flera mantelrörelser och för in ett magasin med vad som bedömts innehålla minst två patroner.

NFC: Talar starkt för ett riktigt skjutvapen

Nationellt forensiskt centrum, NFC, analyserade filmen och kom fram till att vapnet utseendemässigt överensstämde med en pirattillverkad kopia av en Glock-pistol i kaliber 9 millimeter Parabellum.

Enligt utlåtandet talade flera detaljer – bland annat vapnets konstruktion, mantelrörelserna och magasinet – starkt för att det rörde sig om ett tillståndspliktigt skjutvapen. Tingsrätten ansåg att NFC:s utlåtande, tillsammans med övrig bevisning, styrkte att mannen hanterat ett riktigt vapen.

Kort innehav räckte för fällande dom

Mannen har uppgett att två personer kom fram till bilen och visade vapnet för honom och att han bara höll i det under en kort stund.

Tingsrätten konstaterar dock att han under den tid filmen pågick hade faktisk kontroll över vapnet och demonstrerade dess funktion. Domstolen bedömer också att han måste ha förstått den betydande risken att det var ett riktigt skjutvapen och dömer honom därför för vapenbrott.

Frias från grovt vapenbrott

Åklagaren yrkade på ansvar för grovt vapenbrott och begärde även att mannen skulle utvisas ur Sverige.

Tingsrätten anser däremot att åklagaren inte visat att vapnet hanterats i en kriminell miljö eller att mannen haft någon annan befattning med vapnet än den korta sekvens som syns på filmen. Brottet bedöms därför som vapenbrott av normalgraden.

Påföljden bestäms till två års fängelse. Mannen ska sitta kvar i häkte tills straffet kan verkställas. Tingsrätten avslår samtidigt åklagarens yrkande om utvisning eftersom mannen har flyktingstatus och brottet inte bedöms vara tillräckligt allvarligt för att uppfylla lagens krav för utvisning.

Domstolen anser också att mannen måste ha förstått att det fanns en betydande risk att det var ett riktigt skjutvapen. Genom att ändå hantera vapnet anses han ha agerat med så kallat likgiltighetsuppsåt.

Inte grovt vapenbrott

Åklagaren ville att brottet skulle bedömas som grovt eftersom vapnet var lätt att dölja, saknade legalt användningsområde och enligt åklagaren förvarades i en miljö där det kunde befaras komma till brottslig användning.

Tingsrätten delar inte den bedömningen.

Domstolen konstaterar att åklagaren inte kunnat visa att mannen haft någon annan befattning med vapnet än den korta sekvens som syns på filmen. Inte heller har det lagts fram någon bevisning om att vapnet hanterats i en kriminell miljö eller att mannen haft koppling till organiserad brottslighet. Därför döms han för vapenbrott av normalgraden.

Två års fängelse – utvisas inte

Trots att brottet bedöms som vapenbrott av normalgraden anser tingsrätten att straffvärdet motsvarar två års fängelse. Mannen ska därför avtjäna ett fängelsestraff på två år och vara kvar i häkte tills domen kan verkställas.

Åklagaren yrkade även att mannen skulle utvisas ur Sverige. Tingsrätten avslår dock yrkandet eftersom mannen har flyktingstatus och det aktuella brottet inte bedöms vara ett sådant synnerligen grovt brott som lagen kräver för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas.

Domen kan överklagas