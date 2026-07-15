Träd över länsväg 650 – Vägen stängdes av

StenungsundTrafik

Ett träd har fallit över länsväg 650 mellan Tången och Grössbacke i Stenungsunds kommun. Vägen är avstängd i båda riktningarna.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 15 juli 2026 10:53 | Uppdaterad: 15 juli 2026 11:33

Trafikverket ringde ut personal som tog bort hindret.

Strax efter klockan 11 var vägen åter fri och öppen.

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