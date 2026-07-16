Bedragare åter i farten – Utger sig för att ringa från Postkodlotteriet

Bedragare som utger sig för att ringa från Postkodlotteriet tycks åter vara aktiva i Stenungsund, Tjörn och Orust. Personer har blivit kontaktade av en person som påstod att de hade vunnit 19 000 kronor och nu bara behöver bekräfta med BankID.

Samtalet började vänligt och trovärdigt.

– Det ringde en väldigt trevlig person från Postkodlotteriet som gratulerade mig till att jag vunnit 19 000 kronor och en Lexington-handduk, berättar kvinnan för NYHETERsto.

Ville att hon skulle logga in på banken

För att få ut den påstådda vinsten uppmanades kvinnan att logga in på sin internetbank.

Hon reagerade direkt och vägrade.

– Jag sa att jag tror att det är något skumt med detta och aldrig att jag går in på bankens tjänst om någon ringer och ber mig. Då lade han på direkt, berättar hon.

Bedragaren uppgav också att flera personer i området hade vunnit, vilket kvinnan misstänker kan vara ett sätt att göra samtalet mer trovärdigt.

– Han sa dessutom att det var flera i mitt område som vunnit. Jag tänkte att kanske han ringer vidare, så var uppmärksamma.

Samma tillvägagångssätt som tidigare

Det är inte första gången den här typen av bedrägeriförsök förekommer i vårt område. NYHETERsto har tidigare rapporterat om bedragare som utgett sig för att representera Postkodlotteriet och försökt få personer att logga in med BankID eller lämna ut bankuppgifter.

Bedragarna är ofta trevliga och professionella och försöker skapa en känsla av brådska genom att hänvisa till en vinst som måste betalas ut direkt.

Lämna aldrig ut BankID

Den som blir uppringd bör aldrig logga in med BankID eller lämna ut bankuppgifter på uppmaning av någon som ringer.

Är du osäker – avsluta samtalet och kontakta företaget via deras officiella kundtjänst.

Har du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök eller lämnat ut uppgifter bör du omedelbart kontakta din bank och göra en polisanmälan.