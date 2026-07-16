Brand på grillplats – Dubbla larm

Räddningstjänsten larmades under natten till torsdag om en brand på en grillplats mellan Bergsvägen och Inre ringleden i Stenungsund. På torsdagskvällen fick man ett nytt larm till samma plats.

Larmet kom klockan 02.24.

När räddningstjänsten anlände brann det vid en grillplats och släckningsarbete inleddes. Branden kunde snabbt släckas och styrkan var kvar på platsen i omkring en halvtimme.

Åker på alla larm i det torra vädret

Det torra vädret innebär stor risk för att en mindre brand snabbt sprider sig. Räddningstjänsten uppger därför att man arbetar proaktivt och åker fram på samtliga brandlarm.

– Vi är väldigt proaktiva just nu. Vi åker på allt när det är så torrt som det är, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg till NYHETERsto.

Nytt larm på samma plats

På torsdagskvällen, vid klockan 18:47 kom larm om brand på samma plats. Räddningstjänsten åker åter fram för kontroll.

-Det är en glödbrand och legat och pyrt ett tag. Vi slänger på lite vatten, uppger Rädndingstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Skarp vädjan om försiktighet

Det råder inget eldningsförbud, men räddningstjänsten har gått ut med en stark vädjan om att undvika eldning. något NYHETERSto kunde berätta om igår.

Den som grillar behöver vara mycket försiktig och ska försäkra sig om att glöd och eld är helt släckta innan platsen lämnas. Även liten glöd kan orsaka en brand när mark och vegetation är torra.

Vid en grillplats kan glöd gro djupt ner i marken och pyra i flera dygn (ibland upp till en vecka) utan att synas på ytan. Den kan sedan flamma upp oväntat kraftigt vid minsta vindpust.