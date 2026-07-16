Clabbe laddar för nytt vuxendisco på Tjörnbro Arena

Glöm inte legitimationen – här gäller en ovanligt hög åldersgräns. Lördagen den 25 juli återvänder Love 50+ till Tjörnbro Arena med Claes ”Clabbe” af Geijerstam bakom skivspelarna och dansmusik för alla som fyllt 50 år.

Efter förra årets arrangemang hoppas arrangörerna återigen fylla Tjörnbro Arena med danssugna mogna besökare. Under kvällen blandas disco, pop, rock, bugg och tryckare från både förr och nu.

Ingen under 50 kommer in

Åldersgränsen är tydlig: Besökaren måste ha fyllt 50 år och legitimation krävs vid entrén.

Det blir alltså ingen diskussion om att man ”snart fyller” eller känner sig äldre än man är. På Love 50+ är det födelsedatumet som avgör.

Clabbe spelar musiken från förr och nu

Kvällens DJ är Claes ”Clabbe” af Geijerstam, som inledde sin DJ-karriär redan 1969 efter tiden i Ola & Janglers. För många är han också förknippad med radioprogrammet ”Rakt över disc”, som blev ett välkänt inslag under 1980-talet.

På Tjörnbro Arena utlovas discokula, konfettiregn och en blandning av låtar som ska locka både buggare, rockare och gamla discorävar ut på dansgolvet.

Sommarbuffé före dansen

Sommarpartyt pågår mellan klockan 20.00 och 24.00. Den som vill börja kvällen vid matbordet kan boka en sommarbuffé från klockan 19.00.