Tre personer drev ut i kajak vid Stenungsön

En kajak med tre personer ombord drev på torsdagen ut från Segelsällskapets område vid Stenungsön. Sjöräddningssällskapet larmades, men personerna kunde senare säkras och ärendet avslutades utan uppgifter om personskador.

Larmet kom klockan 14.53 och gick även ut till allmänheten via 112-appen som ”befarad nödställd person”.

– Vi har fått in det som en saknad kajak och vi åker ut för kontroll, ren rutin, uppgav Sjö- och flygräddningscentralen under insatsen.

Vid klockan 15.10 kom beskedet att kajaken med de tre personerna ombord hade lokaliserats och säkrats. De hade drivit ut från området vid Segelsällskapet men var därefter i säkerhet.