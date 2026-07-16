Trafikolycka på E6 Stenungsund – Körde in i lastbil

En personbil körde på torsdagseftermiddagen in i ett lastbilssläp på E6 i Stenungsund. Olyckan inträffade i södergående riktning mellan Ljungskile och Ödsmålsbron, i höjd med kommungränsen.

Larmet kom klockan 13.05. En personbil har kört in i ett lastbilssläp bakifrån.

-Personbilen skall ha haft högre fart än lastbilen och det är stora skador i fronten på personbilen. Föraren av personbilen är avförd med ambulans till sjukhuset med lindriga skador, skriver polisen på sin hemsida.

En anmälan om vårdslöshet i trafik är skriven och utredning får visa om någon av parterna kan misstänkas för brottet.

Långa köer på E6

Vägen stängdes av under räddningsarbetet. Vid klockan 14,40 var räddningstjänsten klar på platsen och började avveckla.

Olyckan orsakade långa köer och även efter att insatsen avslutats fanns omfattande restköer kvar i södergående riktning.