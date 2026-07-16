Nattligt falskt brandlarm – Yrkar på 13 000 kronor i ersättning

En kvinna i 40-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för missbruk av larmanordning efter att ett brandlarm utlöstes i ett flerbostadshus i ett samhälle utanför Stenungsund. Enligt åtalet aktiverades larmet utan att någon brand förelåg, vilket ledde till en onödig utryckning av räddningstjänsten.

Händelsen inträffade i slutet av februari i ett flerbostadshus i ett samhälle utanför Stenungsund.

Räddningstjänstens händelserapport visar att larmet kom in klockan 01.11 och att det bedömdes vara ett avsiktligt falsklarm. Larmet utlöstes genom att en manuell larmknapp i korridoren aktiverades.

Bråk ska ha föregått larmet

Enligt förundersökningen hade kvinnan kommit till en tidigare pojkväns lägenhet. Mannen har uppgett att hon var alkoholpåverkad och att hon hotade att trycka på brandlarmet om han inte öppnade dörren.

Kort därefter utlöstes larmet. När en annan boende kom ut i korridoren ska den tidigare pojkvännen direkt ha pekat ut kvinnan som den som tryckt på larmknappen. Vittnet uppger att kvinnan stod kvar intill larmet och inte invände mot anklagelsen.

Räddningstjänsten ryckte ut

Fastighetens interna larmorganisation tog sig till larmcentralen samtidigt som räddningstjänsten larmades ut.

När räddningstjänsten kom fram kunde man snabbt konstatera att någon brand inte förekom. Händelsen avslutades som ett falsklarm.

Krävs på kostnaden för utryckningen

Kvinnan är åtalad för missbruk av larmanordning. Fastighetsägaren har redan betalat räddningstjänstens återställningsavgift och kräver nu kvinnan på drygt 13 000 kronor i skadestånd.