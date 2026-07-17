280 år sedan Linné vadade ut i havet vid Svanesund

Idag, Den 17 juli är det 280 år sedan Carl von Linné kom till Svanesund under sin Västgötaresa. Besöket blev inte planerat – hårt väder tvingade den svenske naturforskaren att söka skydd vid Svanesunds gästgiveri. Dagen därpå gjorde han en upptäckt som fortfarande uppmärksammas på orten.

Text: Mikael Berglund Dela

Linné var på väg genom Bohuslän sommaren 1746 när hårt väder hindrade den planerade färden ute till havs. Han övernattade därför vid gästgiveriet i Svanesund den 16 juli. När vinden hade mojnat nästa morgon vadade han ut i den grunda viken för att undersöka livet på havsbotten.

Hittade en tidigare okänd sandmussla

Under sina undersökningar upptäckte Linné en sandlevande mussla som tidigare inte beskrivits vetenskapligt. Fyndet kom att tas med i hans fortsatta arbete och har gjort Svanesund till en liten men betydelsefull plats i svensk naturvetenskapshistoria. Händelsen finns också beskriven i Linnés egen reseberättelse från Västgötaresan.

Påminns genom en skulptur

I Svanesund finns sedan flera år tillbaka en skulptur som föreställer den sandmussla som Linné upptäckte under sitt besök. Skulpturen är en påminnelse om den oväntade händelsen sommaren 1746 – när ett oväder ledde till en av de mer välkända naturhistoriska upptäckterna på Orust.

Linnés Västgötaresa genomfördes på uppdrag av riksens ständer och gick genom Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland. Resan dokumenterades året därpå i verket Wästgöta-resa, som fortfarande är en viktig historisk källa.