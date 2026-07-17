Bråk om fotbolls-VM kan ligga bakom dödliga våldet på Hawaii

En konflikt om fotbolls-VM och vilken spelare som är bäst kan ha varit upptakten till det dödliga våldsdådet vid badplatsen Hawaii i Stenungsund. Enligt senior åklagare Sonja Seligmann började det med en till synes obetydlig tvist som sedan eskalerade under flera dagar.

Konflikten ska ha uppstått mellan två personer på sociala medier och haft koppling till fotboll, enligt uppgift till NYHETERsto om vilken fotbollspelare som var bäst – Ronaldo eller Messi. Enligt åklagaren utvecklades sedan konflikten därefter på ett oförutsägbart sätt.

Bestämde träff på badplatsen

De två målsägandena ska tillsammans med andra ha bestämt träff med de misstänkta på badplatsen. Enligt Sonja Seligmann är det fortfarande oklart om syftet var att prata eller något annat, eftersom olika uppgifter har lämnats.

En av personerna som deltog i den tidigare konflikten är nu häktad misstänkt för mord och mordförsök. Den andra personen är inte misstänkt och var inte någon av de två som skadades.

En man dödades

Händelsen inträffade natten till den 9 juli. En man född 2004 skriven på Tjörn avled efter att ha skadats med kniv och en man född 2006 skadades.

Mellan tio och tjugo personer ska ha befunnit sig på platsen. Enligt åklagaren finns det många vittnen och flera förhör återstår.

Flera misstänkta

Fyra unga män har häktats på sannolika skäl misstänkta för mord och försök till mord. Enligt Sonja Seligmann är misstanken att gärningarna har utförts tillsammans och i samförstånd.

Ytterligare personer är misstänkta i utredningen. Två personer, bosatta i Göteborg, är anhållna i sin frånvaro misstänkta för mord och mordförsök.

Utredningen fortsätter nu med förhör och arbete för att klarlägga händelseförloppet och de misstänktas roller.