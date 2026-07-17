Sjöräddning – Segelbåt på grund

En räddningsinsats genomfördes efter att en segelbåt gått på grund utanför Rönnäng under fredagseftermiddagen.
Larmet inkom klockan 14.20 och ett allmänt anrop gick ut till båtar i närheten.
Kustbevakningen skickade en enhet till området och även Sjöräddningssällskapet larmades till platsen.
– De kunde själva komma loss från grundet och därefter bogserades segelbåten in till Klädesholmen, uppger JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen.
Ingen person skadades i samband med händelsen.
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