Sjöräddning – Segelbåt på grund

En räddningsinsats genomfördes efter att en segelbåt gått på grund utanför Rönnäng under fredagseftermiddagen.

Larmet inkom klockan 14.20 och ett allmänt anrop gick ut till båtar i närheten.

Kustbevakningen skickade en enhet till området och även Sjöräddningssällskapet larmades till platsen.

– De kunde själva komma loss från grundet och därefter bogserades segelbåten in till Klädesholmen, uppger JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen.

Ingen person skadades i samband med händelsen.