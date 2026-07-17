Oj! Vilken sommarhelg!

Sommarkonstrunda på västra Orust, sjöräddning och helikoptrar på Käringön, musik i Flatö kyrka och flera sommarevenemang väntar när STO-området går in i ännu en innehållsrik helg. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Fredag 17 juli
• kl. 18.30 – The Odyssey (Sv.Txt) (Eng.Tal)
Lördag 18 juli
• kl. 11.30 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 13.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 16.15 – Vaiana 2 (Sv.Txt) (Sv. Tal)
• kl. 18.30 – Backrooms (Sv.Txt) (Eng.Tal)
Söndag 19 juli
• kl. 13.00 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)
Utställningar
Utställning: Ingeborg Enander
Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 24 juli
Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.
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SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2026
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 25 juli
Slöjdföreningen Jordhammar visar och säljer slöjd och konsthantverk i Kulturhuset Fregatten.
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Ines Sebalj – Mellan berg och hav
Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti
Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, där tre serier visas med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.
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TJÖRN
Trubadurkväll i Saltbaren
Saltbaren, Klädesholmen • Fredag 17 juli kl. 20.00
Ettochetthalvtskägg bjuder på oldies, goldies, allsångskänsla och sommarstämning vid havet.
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Skolans dag på Härön 18:e juli
Härön • Lördag 18 juli kl. 11.00–14.00
Härön bjuder in till Skolans dag med aktiviteter och gemenskap kring den gamla skolmiljön på ön.
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Folkmusikgruppen Mojna
Valla kyrka • Lördag 18 juli kl. 18.00
Den svensk-norska trion Mojna framför nykomponerad nordisk folkmusik med gitarr, hardingfela, klarinetter och improvisation.
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Utställningar och pågående aktiviteter
Utställning: Therese Schroeder – fotobroderi
Valla församlingshem • Fram till 31 juli
Therese Schroeder visar fotobroderi i utställningen Urkraft.
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AKVARELLUTSTÄLLNING
Tjörn • Fram till 31 juli
En akvarellutställning som visas under sommaren på Tjörn.
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Sommaröppet på Åstols museum
Åstols Hembygdsmuseum, Åstol • Fram till 2 augusti
Åstols museum håller sommaröppet och berättar om öns historia och utveckling.
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Utställning: Catharina Charléz
Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti
Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.
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Positivet
Tjörn • Fram till 5 augusti
En återkommande sommaraktivitet som pågår på Tjörn under juli och början av augusti.
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I målarens trädgård
Hjälteby • Fram till 8 augusti
Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.
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Tjörnslöjds sommarutställning.
Bakugnsrummet, Sundsby Säteri • Fram till 9 augusti
Tjörnslöjd visar slöjd och hantverk i både traditionella och nyskapande former.
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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti
I verkstaden kan både barn och vuxna testa att måla med akvarell under sommaren.
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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke
Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti
Tjörns hembygdsmuseum håller sommaröppet med lokal historia i genuin miljö.
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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av de två danska konstnärerna.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Fram till 27 september
Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på konst i det bohuslänska kulturlandskapet.
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ORUST
Sommarkonstrunda västra Orust 16-19 juli
Västra Orust • Torsdag 16 juli–söndag 19 juli
Konstnärer på västra Orust öppnar sina ateljéer och bjuder in till en konstrunda med måleri, konsthantverk och lokala möten.
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Simon Superti till Slussens Pensionat
Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 17 juli
Simon Superti återvänder till Slussens Pensionat med musik från albumet Hemlisar II och tidigare utgivningar.
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Countrykväll med Henrik Nagy
Rompen Street Food Market, Tuvesvik • Fredag 17 juli
Henrik Nagy bjuder på en utomhuskväll i countryns tecken vid Rompen Street Food Market.
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Sjöräddningen i Skagerack besöker Käringön
Käringön • Lördag 18 juli kl. 12.00–15.15
Flera räddningsaktörer samlas på Käringön. Besökare kan gå ombord på räddningsbåtar, se helikoptrar, prova HLR och följa en sjöräddningsuppvisning. Programmet kan påverkas av väder och räddningslarm.
Ludwig Hart på Slussens Pensionat
Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 18 juli
Ludwig Hart återvänder till Slussens Pensionat med romantisk rock, americana och västkusttoner.
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Stocken SOS
Stocken • Lördag 18 juli
Stocken bjuder in till ett lopp med simning och löpning i kustmiljö.
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Ro och oro
Orust • Lördag 18 juli
Ett kulturevenemang där stillhet och oro möts i ett konstnärligt uttryck.
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Picknickkonsert med Frida Andersson
Orust • Lördag 18 juli
Frida Andersson bjuder på musik i picknickformat under den bohuslänska sommarkvällen.
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Konstcafé i Ellös Parken
Ellös Parken • Söndag 19 juli
Ellös Parken bjuder in till konstcafé med kreativitet, fika och sommarstämning.
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Flamencokväll
Orust • Söndag 19 juli
En kväll med flamenco, rytm och spansk musik på Orust.
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Älskade Musikal i Flatö Kyrka
Flatö kyrka, Flatön • Söndag 19 juli
En musikalisk kväll med välkända sånger och melodier ur musikalernas värld.
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Utställningar
Båtvarv på Orust & båtmodeller
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti
Västkustens träbåtsförening visar fotografier och båtmodeller med koppling till Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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