Oj! Vilken sommarhelg!

Sommarkonstrunda på västra Orust, sjöräddning och helikoptrar på Käringön, musik i Flatö kyrka och flera sommarevenemang väntar när STO-området går in i ännu en innehållsrik helg. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 17 juli

• kl. 18.30 – The Odyssey (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Lördag 18 juli

• kl. 11.30 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 13.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 16.15 – Vaiana 2 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.30 – Backrooms (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Söndag 19 juli

• kl. 13.00 – Minioner & Monster (Sv.Txt) (Sv. Tal)

Utställningar

Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 24 juli

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

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SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2026

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fram till 25 juli

Slöjdföreningen Jordhammar visar och säljer slöjd och konsthantverk i Kulturhuset Fregatten.

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Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, där tre serier visas med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.

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TJÖRN

Trubadurkväll i Saltbaren

Saltbaren, Klädesholmen • Fredag 17 juli kl. 20.00

Ettochetthalvtskägg bjuder på oldies, goldies, allsångskänsla och sommarstämning vid havet.

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Skolans dag på Härön 18:e juli

Härön • Lördag 18 juli kl. 11.00–14.00

Härön bjuder in till Skolans dag med aktiviteter och gemenskap kring den gamla skolmiljön på ön.

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Folkmusikgruppen Mojna

Valla kyrka • Lördag 18 juli kl. 18.00

Den svensk-norska trion Mojna framför nykomponerad nordisk folkmusik med gitarr, hardingfela, klarinetter och improvisation.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Utställning: Therese Schroeder – fotobroderi

Valla församlingshem • Fram till 31 juli

Therese Schroeder visar fotobroderi i utställningen Urkraft.

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AKVARELLUTSTÄLLNING

Tjörn • Fram till 31 juli

En akvarellutställning som visas under sommaren på Tjörn.

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Sommaröppet på Åstols museum

Åstols Hembygdsmuseum, Åstol • Fram till 2 augusti

Åstols museum håller sommaröppet och berättar om öns historia och utveckling.

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Utställning: Catharina Charléz

Biblioteket, Skärhamn • Fram till 2 augusti

Catharina Charléz visar måleri i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

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Positivet

Tjörn • Fram till 5 augusti

En återkommande sommaraktivitet som pågår på Tjörn under juli och början av augusti.

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I målarens trädgård

Hjälteby • Fram till 8 augusti

Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.

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Tjörnslöjds sommarutställning.

Bakugnsrummet, Sundsby Säteri • Fram till 9 augusti

Tjörnslöjd visar slöjd och hantverk i både traditionella och nyskapande former.

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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

I verkstaden kan både barn och vuxna testa att måla med akvarell under sommaren.

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Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti

Tjörns hembygdsmuseum håller sommaröppet med lokal historia i genuin miljö.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av de två danska konstnärerna.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på konst i det bohuslänska kulturlandskapet.

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ORUST

Sommarkonstrunda västra Orust 16-19 juli

Västra Orust • Torsdag 16 juli–söndag 19 juli

Konstnärer på västra Orust öppnar sina ateljéer och bjuder in till en konstrunda med måleri, konsthantverk och lokala möten.

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Simon Superti till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 17 juli

Simon Superti återvänder till Slussens Pensionat med musik från albumet Hemlisar II och tidigare utgivningar.

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Countrykväll med Henrik Nagy

Rompen Street Food Market, Tuvesvik • Fredag 17 juli

Henrik Nagy bjuder på en utomhuskväll i countryns tecken vid Rompen Street Food Market.

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Sjöräddningen i Skagerack besöker Käringön

Käringön • Lördag 18 juli kl. 12.00–15.15

Flera räddningsaktörer samlas på Käringön. Besökare kan gå ombord på räddningsbåtar, se helikoptrar, prova HLR och följa en sjöräddningsuppvisning. Programmet kan påverkas av väder och räddningslarm.

Ludwig Hart på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 18 juli

Ludwig Hart återvänder till Slussens Pensionat med romantisk rock, americana och västkusttoner.

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Stocken SOS

Stocken • Lördag 18 juli

Stocken bjuder in till ett lopp med simning och löpning i kustmiljö.

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Ro och oro

Orust • Lördag 18 juli

Ett kulturevenemang där stillhet och oro möts i ett konstnärligt uttryck.

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Picknickkonsert med Frida Andersson

Orust • Lördag 18 juli

Frida Andersson bjuder på musik i picknickformat under den bohuslänska sommarkvällen.

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Konstcafé i Ellös Parken

Ellös Parken • Söndag 19 juli

Ellös Parken bjuder in till konstcafé med kreativitet, fika och sommarstämning.

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Flamencokväll

Orust • Söndag 19 juli

En kväll med flamenco, rytm och spansk musik på Orust.

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Älskade Musikal i Flatö Kyrka

Flatö kyrka, Flatön • Söndag 19 juli

En musikalisk kväll med välkända sånger och melodier ur musikalernas värld.

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Utställningar

Båtvarv på Orust & båtmodeller

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Västkustens träbåtsförening visar fotografier och båtmodeller med koppling till Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.