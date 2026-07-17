Risk för skyfallsliknande regn i helgen – SMHI utfärdar varning

SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn som berör stora delar av Västra Götalands län under lördagen. Varningen gäller mellan klockan 10.00 och 22.00 och omfattar bland annat Stenungsund, Tjörn och Orust.

Enligt prognosen väntas ett lågtryck föra in svalare och ostadigare väder. Under dagen kan kraftiga regnskurar utvecklas som lokalt ger mellan 30 och 60 millimeter regn på kort tid. Även åska kan förekomma.

Risk för översvämningar

De kraftigaste skurarna väntas bli mycket lokala, vilket innebär att vissa områden kan få stora regnmängder medan andra får betydligt mindre.

SMHI varnar för att översvämningar kan uppstå i bland annat källare, dagvattensystem samt på vägar och i viadukter. Kraftiga regn kan också ge försämrad sikt och ökad risk för vattenplaning.

Inför ovädret uppmanas allmänheten att:

Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att regnvattnet kan rinna undan.

Flytta föremål i källare eller andra utrymmen som riskerar att skadas av vatten.

Undvika att köra genom översvämmade vägavsnitt.

Ta höjd för längre restider och anpassa hastigheten efter väglaget.

SMHI betonar att det fortfarande är osäkert exakt var de största regnmängderna kommer att falla, men uppmanar allmänheten att följa väderutvecklingen under lördagen