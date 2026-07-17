Körde av vägen med fatbike – Åtalas för olovlig körning

En tonåring åtalas för olovlig körning efter att ha kört en el-scooter av fatbike-typ på länsväg 650 i Ucklum. En teknisk undersökning ska visa att fordonet är att betrakta som en moped klass I.

Händelsen inträffade i maj 2026.

Tonåringen ska ha kört av vägen och ner i ett dike. Efter olyckan uppgav han ryggsmärtor och fördes med ambulans till sjukhus.

Enligt åtalet körde tonåringen fordonet utan den körkortsbehörighet som krävs för moped klass I.

Teknisk undersökning av fordonet

Åklagaren hänvisar bland annat till polisens tekniska undersökning av el-scootern. Undersökningen åberopas som bevis för att fordonet ska klassas som en moped klass I. Körkortsuppgifter ska samtidigt visa att tonåringen saknade rätt behörighet.

Enligt stämningsansökan har tonåringen erkänt brottet.

Åklagaren föreslår 30 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 1 500 kronor. Målet kan avgöras utan huvudförhandling.