Ytterligare en man begärs häktad efter mordet vid Hawaii

StenungsundUppdaterad
Hawaii badplats Stenungsön, Stenungsund. Foto: NYHETERsto/Arkivbild

Åklagaren har begärt ytterligare en man häktad efter mordet och mordförsöket vid Hawaii badplats i Stenungsund. Mannen, född -07 misstänks för mord och försök till mord.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 17 juli 2026 13:13 | Uppdaterad: 17 juli 2026 14:21

Häktningsförhandlingen hålls klockan 14 på fredagen i Uddevalla tingsrätt.

Tre personer häktade sedan tidigare

Tre personer är sedan tidigare häktade i ärendet. Åklagarmyndigheten har tidigare uppgett att totalt åtta personer misstänks för inblandning i händelsen.

Fem personer hade tidigare anhållits i sin frånvaro. Efter den senaste utvecklingen återstår två personer som fortfarande är anhållna i sin frånvaro.

En person avled

Händelsen inträffade vid Hawaii badplats under Tjörnbron. Två unga män skadades i samband med ett bråk mellan flera personer.

En man född 2004 avled av sina skador. En annan man, född 2006, skadades och fördes till sjukhus.

Utredningen gäller mord och försök till mord. Ett stort antal vittnesförhör och andra utredningsåtgärder har genomförts eller återstår.

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