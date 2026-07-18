JUST NU: Stort strömavbrott på Orust – över 3 000 kunder berörs

OrustStröm - El
Delar av området som berörs. Karta Ellevio:

Ett större strömavbrott har inträffat på Orust. För närvarande är 2 843 kunder hos Ellevio och 645 abonnenter hos Vattenfall utan ström.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 18 juli 2026 11:10 | Uppdaterad: 18 juli 2026 11:16

Avbrottet började klockan 10.59.

Felsökning pågår och det finns ännu ingen beräknad tid för när strömmen ska vara tillbaka.

Strömmen kan komma och gå under tiden som arbetet pågår.

Delar av Orust utan ström. Kartan visar Ellevios område.
Delar av Vattenfalls område på Orust har strömavbrott.
1 av 2

Texten uppdateras.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top