JUST NU: Stort strömavbrott på Orust – över 3 000 kunder berörs

Ett större strömavbrott har inträffat på Orust. För närvarande är 2 843 kunder hos Ellevio och 645 abonnenter hos Vattenfall utan ström.
Avbrottet började klockan 10.59.
Felsökning pågår och det finns ännu ingen beräknad tid för när strömmen ska vara tillbaka.
Strömmen kan komma och gå under tiden som arbetet pågår.
Texten uppdateras.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/07/18/just-nu-stort-stromavbrott-pa-orust-over-2-800-kunder-berors/