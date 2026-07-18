Larm om brand i villa på Tjörn

Räddningstjänsten larmades på lördagseftermiddagen om en befarad brand i en villa.
Larmet kom klockan 13.04 gällande befarad brand i en villa i Olsnäs på Tjörn.
– Räddningstjönst är larmade men ambulans avvaktar i nuläget uppger SOS Alarm händelseinformation.
Räddningbstjänsten Storgöteborg uppdaterade strax efter med initialal uppgifter från larmet.
-Enligt inringare så ska det vara rökfyllt i källaren och man misstänker något med elen, det har ju åskat en del i området, uppger ledningscentralen.
Texten uppdateras.
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https://nyhetersto.se/2026/07/18/larm-om-brand-i-villa-pa-tjorn/