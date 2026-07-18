Larm om brand i villa på Tjörn

Tjörn
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på lördagseftermiddagen om en befarad brand i en villa.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 18 juli 2026 13:16 | Uppdaterad: 18 juli 2026 14:02

Larmet kom klockan 13.04 gällande befarad brand i en villa i Olsnäs på Tjörn.

– Räddningstjönst är larmade men ambulans avvaktar i nuläget uppger SOS Alarm händelseinformation.

Räddningbstjänsten Storgöteborg uppdaterade strax efter med initialal uppgifter från larmet.

-Enligt inringare så ska det vara rökfyllt i källaren och man misstänker något med elen, det har ju åskat en del i området, uppger ledningscentralen.

Texten uppdateras.

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