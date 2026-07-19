På lördagskvällen fick polisen samtal om en bil som hade hamnat i diket på E6 i södergående riktning vid Stenungsundsmotet.
Det första samtalet kom klockan 23.21. Det fanns inga uppgifter om personskador och inga blåljusresurser larmades till platsen.
Vid 01-tiden natten mot söndag kom ett nytt samtal om samma bil. En polispatrull åkte då till platsen för att kontrollera fordonet.
Eftersom bilen inte bedömdes ligga trafikfarligt och inte var i behov av akut bärgning märkte polisen upp den med polisband.
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https://nyhetersto.se/2026/07/19/bil-i-diket-polisen-bandade-fordonet/