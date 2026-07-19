Bil i diket – Polisen bandade fordonet

Stenungsund
Foto: NYHETERsto/Arkivbild

På lördagskvällen fick polisen samtal om en bil som hade hamnat i diket på E6 i södergående riktning vid Stenungsundsmotet.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 19 juli 2026 09:05

Det första samtalet kom klockan 23.21. Det fanns inga uppgifter om personskador och inga blåljusresurser larmades till platsen.

Vid 01-tiden natten mot söndag kom ett nytt samtal om samma bil. En polispatrull åkte då till platsen för att kontrollera fordonet.

Eftersom bilen inte bedömdes ligga trafikfarligt och inte var i behov av akut bärgning märkte polisen upp den med polisband.

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