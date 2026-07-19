Vattenläcka i Kållekärr

En vattenläcka har upptäckts i Kållekärr. Felsökning och reparationsarbete pågår under söndagen.
Det är ännu oklart hur många abonnenter med kommunalt vatten som berörs.
-Läckan är hittad och arbete pågår. Vattnet beräknas åter under dagen, skriver kommunen på sin hemsida.
Dricksvatten finns att hämta på Sundsbyvägen 6 i Kållekärr.
Störningar även på Orust
NYHETERsto har även fått rapporter om störningar i vattenleveransen i Varekil på Orust. Där finns ännu ingen information från kommunen om någon pågående driftstörning.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/07/19/vattenlacka-i-kallekarr/