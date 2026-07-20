Annika Gyllander – Årets mottagare av Margaretapriset

Under Margaretadagen på Sundsby säteri delades på måndagen Margaretapriset 2026 ut. Priset uppmärksammar varje år en kvinnlig företagare på Tjörn som genom sitt entreprenörskap bidrar till kommunens utveckling och fungerar som en förebild för andra. I år gick utmärkelsen till Dyröbon och företagaren Annika Gyllander.

Text: Mikael Berglund Dela

Priset delades ut på utomhusscenen vid Sundsby säteri av kommundirektör Evike Sandor.

Kommunikatör Evike Sandor. och Annika Gyllander, årets pristagare av Margaretapriset Kommunikatör Evike Sandor och Annika Gyllander, årets pristagare av Margaretapriset Avgående kommunikatör Evike Sandor delade ut sitt sista Maragretapris till en kvinnlig företagare på ön. Sommar och semesterfirare på plats vd Sundsby säteri och Margaretas kök och skafferi. Margaretadagen firas varje år den 20 juli på Margaretas namnsdag. Knut och Maria har åkta ända från Hjälteby till Sundsby för att spela och sjunga denna eftermiddag. Erik Larsson, Intendent på Sundsby säteri Kristina Axelsson, ordförande för Sundsby vänförening berättade om föreningens syfte och vad man gör. ‹ 1 av 8 ›

Har utvecklat Dyrön och besöksnäringen

I motiveringen lyfter juryn fram Annika Gyllanders långvariga arbete med att utveckla Dyrön och skapa nya möjligheter för både boende, besökare och näringsliv.

Hon beskrivs som en företagare som ser möjligheter och omsätter dem i praktiken. Genom verksamheter som Annika på Dyrön och Gunnars Båtturer har hon under många år arbetat för att utveckla besöksnäringen med fokus på värdskap, kvalitet och den genuina skärgårdsmiljön.

Som vd för Gunnars Båtturer har hon dessutom lett företaget genom en stark utvecklingsresa. Företaget har bland annat belönats med DI Gasell och utsetts till Årets Företagare på Tjörn.

Motivering:

Årets pristagare är en företagare som inte bara ser möjligheter – hon får dem att bli verklighet.

Med mod, driv och stark lokal förankring har hon under lång tid varit med och utvecklat Dyrön. Hon var en av kvinnorna som tidigt såg möjligheten att skapa liv och rörelse på ön genom restaurangverksamhet och har sedan dess fortsatt att omsätta idéer i handling.

Genom samtliga verksamheter så som till exempel Annika på Dyrön och Gunnars Båtturer har hon skapat verksamheter där värdskap, kvalitet och genuin skärgårdskänsla står i centrum. Som VD för Gunnars Båtturer har hon dessutom lett företaget genom en unik tillväxtresa som gjort att företaget belönats med både DI Gasellpris och blivit Årets Företagare på Tjörn.

Precis som Margareta Huitfeldt visar årets pristagare att verkligt entreprenörskap handlar om mer än att bygga framgångsrika företag. Det handlar om att skapa möjligheter för andra, utveckla sin bygd och lämna något bestående för framtiden.

För sitt mod, sitt ledarskap och sin förmåga att förena affärsmässig framgång med lokal utveckling och framtidstro tilldelas Annika Gyllander Margaretapriset.

Uppmärksammar kvinnligt företagande

Margaretapriset delas ut årligen av Tjörns kommun efter nomineringar från allmänheten. Vinnaren utses av kommunstyrelsens arbetsutskott och ska vara en kvinnlig företagare som genom sitt engagemang och sitt företagande bidrar till Tjörns hållbara utveckling och tillväxt.

Priset instiftades av Tjörns kommuns näringsliv i samband med Margareta Huitfeldts 400-årsjubileum och har sedan dess delats ut varje år på Margaretadagen den 20 juli för att uppmärksamma kvinnligt företagande på ön.