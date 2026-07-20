Man döms till fängelse efter ny grov olovlig körning

En man i 35-årsåldern från Orust har dömts till en månads fängelse efter att återigen ha kört bil utan körkort. Tingsrätten bedömer att det rör sig om ännu ett återfall i grov olovlig körning.

Det var i maj i år på länsväg 178 på Orust som mannen stoppades för kontroll när han körde bil, trots att han saknar körkortsbehörighet. Eftersom han tidigare dömts för samma brott bedömdes gärningen som grov. Han erkände brottet.

Förekommer under 37 avsnitt i belastningsregistret

I domen konstaterar tingsrätten att mannen förekommer under 37 avsnitt i belastningsregistret. Under de senaste åren har han bland annat dömts för flera fall av grov olovlig körning, rattfylleri, häleri, ringa narkotikabrott och grovt brott mot knivlagen.

Domstolen bedömer att den nya brottsligheten begicks under prövotiden efter ett tidigare fängelsestraff. Påföljden bestäms därför till en månads fängelse och hela den villkorligt medgivna friheten från det tidigare straffet förverkas.